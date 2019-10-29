فنان_العرب #محمد_عبده يزف لجمهوره بشرى سارة

زف فنان العرب، محمد عبده خبرا سارا لجماهيره عبر مقطع فيديو نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه،تركي آل الشيخ.

وقال محمد عبده : “الليلة أزف لكم خبر مشاركتي في قلب الرياض ، القلب النابض للمملكة الحبيبة ، في موسمها الأجمل ، هذا المكان الذي يستوعب 22 ألف متفرج وستكونون أنتم عماد ونجاح هذا الحفل الكبير.

وتقدم فنان العرب بالشكر لخادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز مهنئا إياه بما تحقق من تقدم و إنجاز

كما وجه الشكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد قائلا: أتقدم بالشكر لحامل مشعل هذه الحضارة سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان.

ومن جانبه قال رئيس هيئة الترفيه ، تركي آل الشيخ : أوعدك بتكون ليلة ل التاريخ عن ١٠٠٠ ليلة … بس لو مصورين بعيد عن لجة عاليه وخالد احسن