رئيس الاتحاد الآسيوي يزور #السعودية

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، برئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

ويزور سلمان السعودية بدعوة رسمية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى الخميس المقبل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم العربية والآسيوية ومستقبلها وسبل تعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري، وبحث إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة رياضة كرة القدم في القارة عموماً.

كما التقى الشيخ سلمان اليوم برئيس الاتحاد السعودي للعبة ياسر بن حسن المسحل بحضور أمين عام الاتحاد إبراهيم القاسم .