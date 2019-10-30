تزايد عمليات الاحتيال عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية في اليابان

قالت الشرطة اليابانية إن عدد عمليات الاحتيال عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية آخذ في الارتفاع منذ أيلول/سبتمبر الماضي، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” اليوم الأربعاء.

وحذرت الشرطة من أنه في معظم الحالات يقوم المحتالون بإرسال رسائل للهواتف المحمولة يطلبون فيها من المستخدمين إدخال معلوماتهم الشخصية على مواقع إلكترونية مزيفة.

وتقول الشرطة إنه في شهر أيلول/سبتمبر تم الإبلاغ عن 436 حالة لعمليات تحويل مالي غير مصرح بها في أرجاء البلاد، وذلك من حسابات بنكية على شبكة الانترنت.

ويمثل هذا ارتفاعا بأكثر من أربعة أمثال مقارنة بالشهر الماضي. وهو أعلى رقم شهري منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2012.

وبلغ إجمالي الأموال المسروقة في أيلول/سبتمبر حوالي أربعة ملايين دولار، وهو يعادل تقريبا إجمالي الأموال التي سرقت خلال العام الماضي بأكمله.

وتحذر الشرطة المؤسسات المالية من ألا تبعث رسائل إلى الهواتف المحمولة تطلب فيها من المستخدمين تفاصيل حساباتهم البنكية. وتحث الناس على عدم إدخال معلوماتهم الشخصية عندما تصلهم مثل هذه الرسائل.