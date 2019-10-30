الدولار يسجل تحركات محدودة ترقباً لقرار الفائدة الأمريكية

سجل الدولار تحركات محدودة في التداولات في الوقت الذي تتأهب فيه الأسواق لخفض في

أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بينما استقر الجنيه الاسترليني بعد موافقة مجلس العموم البريطاني على الدعوة لانتخابات مبكرة في ديسمبر كانون الأول، والتي قد تُنهي مأزق الانسحاب من

الاتحاد الأوروبي.

وكان الدولار مستقرا أمام اليورو عند 1.1110 دولار كما استقر أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 97.698 مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

ومقابل الين، كان تحرك العملة الأمريكية ضئيلا أيضا عند 108.84 ين، قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 109.07 الذي لامسه أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء في نهاية اجتماعه الذي استمر يومين.

واستقر الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2865 دولار.

ومن العملات الأخرى، ارتفع اليوان الصيني ارتفاعا طفيفا مع انتظار المستثمرين لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ومزيد من الوضوح بشأن كيفية سير مفاوضات التجارية الصينية الأمريكية.

وفي السوق الفورية، سجل السعر الفوري لليوان في الداخل في أحدث التعاملات 7.0650.