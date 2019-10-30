عاجل… الامير عبدالعزيز بن سلمان: التقنية ستغير كل شي وستخفض التكلفة في مجال الطاق

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن بلاده حققت نتائج رائعة بعد تأسيس مركز كفاءة

الطاقة، مشيرا إلى أن رفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف والسيارات والأجهزة الكهربائية ساهم في تخفيض الاستهلاك.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه يتوقع “انخفاض الطلب على استهلاك النفط في المملكة خلال 2030 بنحو مليوني برميل نتيجة الإجراءات الإصلاحية”.

وأضاف:” التقنية ستغير كل شي وستخفض التكلفة في مجال الطاقة، وسنركز على الطاقة والتنمية في قمة العشرين التي تستضيفها المملكة عام 2020″.

يذكر أن استهلاك الطاقة في السعودية بجميع أنواعها (النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية)، باستثناء ما استهلك لصناعة النفط،سجل تراجعا سنويا العام الماضي، للمرة الأولى منذ 13 عاما.

وانخفض استهلاك الطاقة في السعودية العام الماضي بنحو 8ر3 بالمئة، مايعادل 55 مليون برميل مكافئ نفطي، ليبلغ نحو 7ر1374 مليون برميل.