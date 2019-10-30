الصدر: عدم استقالة عبد المهدي سيجعل العراق مثل سورية واليمن #العراق_ينتفض

أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الاربعاء أن عدم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من منصبه سيجعل العراق كسورية واليمن.

وقال الصدر في بيان صحفي جرى توزيعه اليوم إن عدم استقالة عبد المهدي سيعمق الأزمة ولن يحقن الدماء “وسوف لن اشترك في تحالفات معكم”.

وتأتي تصريحات الصدر بعد أن حصل على وعد من رئيس كتلة الفتح النيابية، هادي العامري، بالتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي بما تقتضيه المصلحة العامة.

وكان عبد المهدي صرح أمس الثلاثاء بأن أفضل طريق لتغيير الحكومة العراقية الحالية هو حصول اتفاق بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وزعيم كتلة الفتح البرلمانية هادي العامري على تغيير الحكومة من دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة مبكرة مجهول أمرها.

ومازال آلاف العراقيين يتظاهرون اليوم في العاصمة بغداد والمحافظات لليوم السادس على التوالي مطالبين بإسقاط الحكومة وحل البرلمان.