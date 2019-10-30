ضبط مطعم عشوائي تديره عمالة مخالفة بمكة

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطعما عشوائيا مخالفا بأحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية تديره عمالة مخالفة، إذ يتم إعداد الوجبات الغذائية والحلويات وذلك لغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر بن خضر آل زيد ، في بيان، بأنه تم مداهمة الموقع الكائن بحي الزاهر بالتعاون مع الجهات الأمنية. وتم إلقاء القبض على العمالة المخالفة وتم تسليمهم للجهات المختصة.

وأكد “آل زيد” استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالفة والمطاعم العشوائية غير المرخصة داخل الأحياء السكنية، للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية وتقديم غذاء صحي آمن للجميع.

بدوره؛ أشار رئيس قسم المواد الغذائية محمد الصاعدي إلى أن الفرق الرقابية تمكنت خلال المداهمة من ضبط ومصادرة (115) كيلوجراماً مواد غذائية متنوعة إضافةً إلى كميات كبيرة من اللحوم وعدداً من الأواني المستخدمة في تحضير وإعداد الحلويات والوجبات الغذائية.