أردوغان: اعتراف مجلس النواب الأميركي بالإبادة الأرمنية لا قيمة له

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتراف مجلس النواب الأمريكي بالإبادة الأرمنية بأنه “لا قيمة له”.

وأضاف “أردوغان”، في تصريحات، أن “البرلمان التركي سيرد على القرار الأمريكي بخصوص إبادة الأرمن”.

وكان مجلس النواب الأميركي أيد ، أمس (الثلاثاء)، قرارا ضد تركيا يعترف بإبادة الأرمن.

ووافق النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات لصالح القرار مقابل 16 صوتا وذلك في إطار مساعي الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين في الكونغرس لدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لإنهاء الهجوم على القوات الكردية في سوريا.