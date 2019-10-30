“البيئة” تطلق المرحلة الخامسة لمبادرة زراعة 100 ألف شجرة في القصيم

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة المرحلة الخامسة من مبادرة “أرض القصيم خضراء”، لزراعة 100 ألف شجرة في هذه المرحلة في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم البدء في جامعه القصيم هذا الاسبوع حيث تستهدف زراعة 5000 شجرة كبداية في عدد من مرافق الجامعة وإنشاء غابة داخل الحرم الجامعي، وذلك باستخدام المياه المعالجة من محطة الجامعة، موضحة أن الجامعه شهدت زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة متنوعة.

وأكدت الوزارة، أن الاستعداد لهذه الحملة تم بناءً على توجيهات صاحب السمو أمير المنطقة، حيث أكملت الأربع مراحل الماضية للمبادرة، زراعة أكثر من 300 ألف شجرة، مبينة أن المرحلة الخامسة تستهدف زراعة حوالي 100 ألف شتلة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة بإذن الله.