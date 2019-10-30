إدارة #النصر: هدف “حمدالله” في #الهلال صحيح

سعت إدارة نادي النصر، على حفظ حقوق فريقها وتحديدًا في عدد الأهداف المسجلة للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد أن أحرز هدفه الثاني ضد الهلال واحتسبه الحكم باسم لاعب الهلال ياسر الشهراني.

وخاطبت إدارة النادي، الجهة المسؤولة في الاتحاد السعودي، لتدوين الهدف باسم المهاجم الهداف عبدالرزاق حمدالله، ليصبح عدد أهدافه للموسم الحالي 4 أهداف.

يذكر أن “حمدالله”، استطاع تحقيق لقب الهداف للموسم الماضي 2018-2019 وكسر رقمًا قياسيًا جديدًا للاعب السابق حمزة إدريس، كأكثر لاعب يسجل في دوري واحد حيث سجل “حمدالله”، 34 هدفًا من أصل 25 مباراة، وسجل حمزة إدريس 33 هدفًا من أصل 22 مباراة.