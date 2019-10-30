“الصحة” تهدد بالتحقيق مع منسوبيها الرافضين لتطعيم لقاح الانفلونزا الموسمية

هددت وزارة الصحة، العاملين الصحيين الرافصين لتطعيم لقاح الانفلونزا الموسمية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا للنظام.

وأكدت الوزارة في تعميم لها، حصلت “الوئام” على نسخة منه، أن تطعيم العاملين الصحيين بلقاح الانفلونزا الموسمية إلزامي بنسبة 100%، مشيرة إلى أنه من يرفض التطعيم سيخضع للتحقيق.

وتستهدف وزارة الصحة، خلال حملة التطعيم ضد لقاح الانفلونزا الموسمية، العاملين الصحيين “الأطباء، ومنسوبي التمريض، والفنيين، والإداريين”، وغيرهم ممن يقدمون الرعاية الصحية بشكل مباشر للمرضى، وذلك حماية لهم ولمرضاهم.

وحسب ما أعلنته الوزارة في وقت سابق، فإن أعراض الانفلونزا الموسمية تتمثل في سيلان الأنفق، التهاب الحلق، ألم العضلات، سعال مستمر وجاف، صداع، تخطي درجة الحرارة 38 درجة، مناشدة المواطنين بضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي لأخذ اللقاح عند الشعور بهذه الأعراض، لتجنب حدوث مضاعفات قد تؤدي إلى “الوفاة”، منها التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم ثم الوفاة.

وأكدت الوزارة، أن لقاح الإنفلونزا يخفض احتمالية التنويم في العناية المركزة بنسبة 82%، لافتة إلى أن أفضل طرق الوقاية من الانفلونزا تتمثل في أهمية أخذ لقاح الانفلونزا، غسل اليدين جيدًا، تجنب لمس العين أو الفم مباشرة، تجنب الأماكن المزدحمة، استخدام المناديل عند العطاس والسعال، الحرص على نظافة المكان.