الإمارات: قوتنا عادت من عدن بعد تحرير المدينة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عودة القوة الإماراتية المشتركة العاملة في محافظة عدن باليمن، “بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية الشقيقة.

وقالت القيادة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن “عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفقاً لاستراتيجية عسكرية ممنهجة، لضمان المحافظة على الإنجازات العسكرية المتحققة، وقد انتهت عملية التسليم بنجاح تام”.

وأوضحت القيادة العامة أن “القوات الإماراتية العائدة من عدن أتمت مهامها العسكرية بنجاح كبير حيث قامت بتحرير مدينة عدن من الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2015، لتنطلق بعد ذلك من المدينة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأثمرت عن تحرير العديد من المناطق المحررة من الأراضي اليمنية من الانقلاب الحوثي ومنع التغلغل الإيراني الهادف إلى السيطرة على الدولة اليمنية”.

وأضافت أن “القوات الإماراتية والسعودية الشقيقة وبعد تحرير عدن عملت على تأمينها عسكرياً وتثبيت الاستقرار، وملاحقة فلول الإرهابيين، والقضاء على كافة بؤر التهديد الأمني، بحيث تمكنت من نشر الأمن وتعزيزه في مختلف أرجاء محافظة عدن وتمكين القوات اليمنية من خلال تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالشكل الذي يمكنها من القيام بواجباتها العسكرية في مرحلة التسليم، وقد نتج عن مرحلة التمكين وجود قوات يمنية عالية التدريب وقادرة على تثبيت الاستقرار ومسك الأرض بطريقة عسكرية احترافية”.

وأكدت القيادة العامة أن “قوة الواجب الإماراتية وبعد إنهائها مراحل التحرير والتأمين والتمكين قامت بناء على الخطط الاستراتيجية المعتمدة من قيادة التحالف العربي بتسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية الشقيقة والتي ستتولى خلال المرحلة المقبلة مهمة تأمين المدينة والاستمرار في المحافظة على المكتسبات التي تحققت”.

وأشارت القيادة إلى أن “القوات الإماراتية وبالتعاون مع القوات الشقيقة والصديقة ستواصل حربها على التنظيمات الإرهابية في المحافظات اليمنية الجنوبية والمناطق الأخرى”.

وبحسب ما جاء على “وام”: “أشادت القيادة العامة بالبطولات التي حققتها قوة الواجب الإماراتية منذ تحرير عدن في عام 2015، حيث سطر ضباط وضباط صف وأفراد القوة بطولات تسجل في التاريخ العسكري، حيث حققت القوة انتصارات عديدة في المعارك التي خاضتها ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، كما أشادت القيادة ببطولات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم وقيادتهم ونصرة للحق والوقوف مع الأشقاء”.

وتابعت: “أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن قواتها وكجزء من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ستواصل دعم ومساندة الأشقاء في اليمن بما فيه مصلحة وخير اليمنيين”.

وكان في استقبال القوات الإماراتية العائدة من عدن محمد بن أحمد البواردي وزير دولة الإمارات لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.