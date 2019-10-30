الصحة توضح معدل رضا المرضى عن الخدمات

أوضحت وزارة الصحة، الأربعاء، معدل رضا المرضى للربع الثالث لعام 2019 عن الخدمات الصحية.

وأعلنت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه التزاماً بقياس و تحسين رضا المرضى عن الخدمات الصحية، نشارككم بشفافية نتائج رضا المرضى للربع الثالث لعام 2019 من برنامج قياس تجربة المرضى.

وأضافت الوزارة أن معدل الرضا العام وصل إلى 74.52%، وعن العيادات وصل إلى 70.89%، وفي التنويم بلغ 81.46%، أما الطوارئ فسجلت 61.03%.

كما أوضحت الوزارة معدل رضا المرضى للربع الثالث لعام 2019 في خدمات المراكز والبرامج العامة والمتخصصة كما في الرسم التالي: