ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء بوركينافاسو تطوير العلاقات والتعاون في مكافحة الإرهاب

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم رئيس وزراء جمهورية بوركينافاسو كريستوف جوزيف ماري دابيري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات التنموية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو وليد الحمودي.

فيما حضر من جانب بوركينافاسو وزير التجارة والصناعة والصناعات الحرفية هارونا كابوري، وسفير جمهورية بوركينافاسو لدى المملكة مانسا اونتانا وعدد من المسؤولين.