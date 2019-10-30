عاجل .. المركزي الأمريكي يخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات حرب التجارة العالمية وتفادي الركود، لكنه أشار إلى توقف محتمل في دورة التيسير النقدي.

وفي معرض خفضه سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75 بالمئة، أسقط المركزي الأمريكي إشارة سابقة في بيان سياسته بأنه “سيتحرك بالنحو الملائم” لصيانة النمو الاقتصادي – وهو ما كان يُعتبر تلميحا إلى تخفيضات لسعر الفائدة في المستقبل.

وبدلا من ذلك، قال مجلس الاحتياطي إنه سوف “يراقب تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية في معرض تقييم المسار الملائم” لسعر الفائدة المستهدف، في عبارة أقل حسما.