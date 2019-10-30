شاهد.. الظهور الأول لعبدالمجيد عبدالله بعد رحلة علاجه

ظهر الفنان عبدالمجيد عبدالله في مقطع فيديو مؤخرا، على ما يبدو مشاركته في حلقة خاصة عن مشواره الفني على قناة ام بي سي بعنوان “نصف قرن والبدر يكتمل”.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، مقطع الفيديو الذي يظهر فيه عبدالمجيد عبدالله، معلقا “أول ظهور لأبو عبدالله”.

بينما لاقى المقطع تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين، الذين دعوا بالشفاء العاجل والتطمينات على الفنان عبدالمجيد عبدالله.

يذكر أنّ الفنان عبدالمجيد عبدالله غادر السّعوديّة مؤخرًا متوجهًا إلى الولايات المتحدة لاستكمال مشواره العلاجيّ، بعد أنْ شعر بعدم تحسّن حالته الصحيّة بالشّكل المتوقّع، بحسب مصادر مقرّبة له.

وكان ابن الفنان قد ظهر في مقطع مصوّر، طمأن الجمهور على حالة والده الصحيّة والتأكيد على أنّ أباه يجري بعض الفحوصات الروتينية، إلا أنّ الجمهور ظلّ قلقًا على عبد المجيد، وذلك بسبب أنّه لم يُطمئن أحدًا عن صحّته.

وفضّل الفريق الطبيّ المعالج لعبد المجيد عبدالله في الآونة الأخيرة، عدم مشاركته بحفل (مجيديات) في موسم الرّياض، كما أنّ الفنان نفسه خشي من السّقوط بسبب أعراض المرض التي تلازمه.