غريفيث: الأمير محمد بن سلمان يقدم دعماً لايقدر بثمن

ثمن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الدعم السعودي من أجل حل الأزمة اليمنية، وأكد أن الاتفاق المرتقب إبرامه بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية، سيسهم في الحل اليمني.

وقال غريفيث إنه يشعر بالامتنان للدعم “الذي لا يُقدّر بثمن” من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن “الدور القيادي الذي اضطلع به ولي العهد السعودي محوري في التوصل لحلول بشأن نقاط اختلاف أساسية بين الأطراف”، مستدلاً بمحادثات جدة الأخيرة.

وتابع غريفيث، أن “الأمير محمد أسهم في خلق فرص أمام الأطراف لبناء الثقة فيما بينها، وإيجاد أرضية مشتركة”.

وشدد المبعوث الأممي على أن “اتفاق الرياض” المرتقب سيكون خطوة إيجابية تنعكس على حل الأزمة اليمنية.

وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة العامة للقوات الإماراتية عودة قواتها المشتركة العاملة في محافظة عدن اليمنية “بعد إنجازها مهامها العسكرية، المتمثلة بتحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية”.