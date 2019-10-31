«فيصلية الأفلاج» تطلق تاج التميز لرفع التحصيل الدراسي

أطلقت قائدة ابتدائية الفيصلية مسابقة” تاج التميز في التحصيل الدراسي” لتحقيق تطور نوعي في التحصيل الدراسي، وتحسين نواتج التعلم .

وأكدت قائدة المدرسة أ- مزنة علي الهواملة أن المسابقة التي تم اطلاقها بالمدرسة تحت مسمى ” تاج التميز في التحصيل الدراسي ” تهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز القيم بين طالبات المدرسة وتجويد مخرجات التعليم بإتقان المهارات الأساسية وتحسين القراءة والكتابة .

وأضافت : تم تخصيص أوقات خارج الحصص الدراسية لتفعيل المسابقة وهي 10 دقائق قبل الاصطفاف الصباحي وحصص النشاط والانتظار من أجل الاستفادة من تلك الأوقات وبث روح التنافس بين الطالبات ومتابعة الطالبة وولي الأمر الواجبات المدرسية والمواد الدراسية وعند اتقان الطالبة للمهارات التي يتم طرحها لها من قبل المعلمة في تلك الأوقات ترفع أسماء المتميزات وتقوم لجنة المسابقة بمنح التي حصلت على أعلى تقيم ووضع تاج التميز على رأسها وتحمله طيلة اليوم في المدرسة ، وتمنح كذلك صاحبة أعلى تقيم جوائز أخرى غير التاج .