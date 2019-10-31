بالصور.. مصادرة حمولة ثلاث قلابات لحوم وأسماك فاسدة بمكة

داهمت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة منطقة السوق الشعبي بحي النكاسة وعدد من المستودعات العشوائية التي تدار من قبل عمالة وافدة من جنسيات مختلفة ، والذين يقومون ببيع وترويج البضائع والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وبطرق مخالفة ودون تراخيص نظامية .

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد بأن المراقبين يقومون بجولات ميدانية مستمرة على المنطقة لمتابعة مثل هذه المخالفات وذلك في اطار حرص البلدية على مكافحة الظواهر السلبية والقضاء على كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة المستهلك ، لافتاً الى أن هناك توجيهات صادرة بهذا الخصوص.

حيث تم تشكيل العديد من الفرق واللجان الميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة برئاسة شرطة العاصمة المقدسة.

وقد تم مساء أمس تنفيذ حملة مداهمة على الموقع وتم خلالها رصد العديد من المخالفات والمواد الغذائية التالفة والقبض على مجموعة كبيرة من العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة ومجهولي الهوية.

كما تم اغلاق عدداً من المواقع غير المؤهلة ولا تتوفر بها الاشتراطات الصحية المطلوبة ، إضافةً الى أنها غير مرخصة نظامياً من قبل الجهات المعنية .

وكشف رئيس البلدية الى أنه تم خلال الحملة القبض على (39) عامل من جنسيات مختلفة ، وجميعهم من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية.

كما تمت مصادرة واتلاف حمولة (3) قلابات كبيرة لحوم واسماك وخضروات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بالإضافة الى ضبط مخزن مخالف وعشوائي ومصادرة (28) كرتون دخان كبير و(50) قطعة من الشنط والسجاجيد وتم إغلاق الموقع لحين استكمال الإجراءات النظامية .

وأكّد رئيس البلدية بأن الفرق الرقابية تبذل جهوداً كبيرة في كامل نطاق المنطقة لمتابعة مثل هذه الظواهر والقضاء عليها.

ومتابعة ومنع الأماكن العشوائية وغير المرخصة ، وذلك حرصاً على تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وابعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحتهم.