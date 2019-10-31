عاجل… أسعار النفط ترتفع متجاهلة زيادة المخزونات الأمريكية

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون بتقديم الصين المزيد من الحوافز الاقتصادية بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات،وتعافت الأسعار جزئيا من خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة بعد ارتفاع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 61 دولارا للبرميل. وكانت الأسعار تراجعت 1.6 بالمئة أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا

أو 0.5 بالمئة إلى 55.36 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانكمش نشاط المصانع في الصين لسادس شهر على التوالي في أكتوبر تشرين الأول بينما سجل النمو في قطاع الخدمات أبطأ معدلاته منذ فبراير شباط 2016 وفقا لما أظهرته بيانات رسمية اليوم الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 25 أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع توقعات محللين بزيادتها 494 ألف برميل.