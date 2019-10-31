السعودية أول دولة عربية تنفذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الانسان

يدشّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد الأحد المقبل, مبادرة حول “استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية”، لتكون المملكة بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة, وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وتأتي المبادرة في إطار مذكرة التعاون الفني بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تعمل الهيئة من خلالها على رفع القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها،عبر إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تشمل آليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة.