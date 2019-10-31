رد دبلوماسي من أحد طلاب جامعة الملك سعود على وزير الخارجية الإماراتي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وهو يمازح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر بسؤال الطلبه أن كان هناك من شكاوي ضده مديرهم.

وجاء في المقطع، الذي انتشر بشكل واسع، رد أحد طلبة قسم الفيزياء والذي كان سريعا ودبلوماسيا، إذ قال: “لو كان هنالك شكاوى يغفر له حضورك اليوم”.

وتأتي زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لجامعة الملك سعود في إطار مناقشة المواضيع التي تهم مسيرة التعليم وكذلك التعاون المستمر بين الجامعات في البلدين الشقيقين.