17 عربة مسلحة لتأمين “كشف النظر” لعمر البشير وطبيب يؤكد… مهدّد بفقدانه

كشفت صحيفة سودانية عن تفاصيل الزيارة الطبية التي قام بها الرئيس المخلوع عمر البشير إلى مركز السودان للعيون بالخرطوم الأيام الماضية، لإجراء فحوصاتٍ طبية هناك وسط حراسة أمنية مشدّدة بمعية”17″ عربة لاندكروزر للتأمين.

وأكّد طبيب أنّ البشير عانى في الفترة الأخيرة من ضعفٍ في النظر بسبب درجات الحرارة العالية، لافتًا لارتدائه نظارة طبية منذ عدة سنوات.

وقال إنّ الفحوصات التي أجريت على البشير أكّدت وجود حالة التهابية في عينيه، مما استدعى إجراء كشف نظر كامل له.

وحذّر الطبيب من أنّ عدم التعامل بجدية مع تلك الحالة والتي قال ربما تقود إلى فقدان البشير لنظره وإصابته بالعمى في المستقبل.