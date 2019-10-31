عاجل … أمر ملكي بإنشاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار #أوامر_ملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكيا بإنشاء مؤسسة أهلية باسم مبادرة مستقبل الاستثمار وفقا لنظامها الأساسي وتهدف مبادرة مستقبل الاستثمار.

وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري إلى دعم الجهود المحلية والدولية التي ترمي إلى الارتقاء بالبيئة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يسهم في دعم وتعزيز الفعاليات والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة بالمبادرة ولها في سبيل تحقيق أهدافها بعد الحصول على الموافقة اللازمة مايلي:

تقديم الدعم المعرفي لاتخذا القرارات المتعلقة بالاستثمار وتشجيع الأفكار الموجهة نحو مستقبل الاستثمار عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وإنشاء منصة لمحترفي الاستثمار النائي على المستوين المحلي والدولي وتحديد الآليات التقنية المناسبة لتعزيز تجربة المشاركين في الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تعدها المؤسسة أو تشارك فيها.

ويكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عن عدد أعضائه عن خمسة أعضاء سعوديين أو غير سعوديين ويعين الرئيس ونائبه ويعفون بأمر ملكي ولا يجوز أن يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة وإذا شغر مركز أحد الأعضاء فللمجلس أن يعين مؤقتا عضوا من ذوي الخبرة والكفاية في المركز الشاغر وذلك إلى أن يصدر أمر ملكي بالتعيين ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وفي آي حال يستمر المجلس في أداء مهماته بشرط أن لا يقل عدد الأعضاء الشاغلين للعضوية عن خمسة.

ووفقا للأمر الملكي فإن مقر المؤسسة الرئيس سيكون في مدينة الرياض ولها فتح فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها حسب الحاجة.