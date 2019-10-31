أهالي حي القيم بالطائف يستغيثون من مياه الصرف الصحي.. وشركة المياه خارج الخدمة

شكا سكان حي القيم الأسفل وبالتحديد طريق سليمان الراجحي، شمال محافظة الطائف، من محاصرة مياه الصرف الصحي لمساكنهم التي تحولت إلى بيئة غير صالحة للحياة، مشيرين إلى أن الجهات المعنية لم تتجاوب مع مناشداتهم.

وأوضح مجموعة من سكان الحي، معاناتهم مع مياه الصرف الصحي، قائلين إن انتشار الحشرات الضارة والبعوض يهدد حياتهم بعد أن أصبح الحي شبه بيئة للأوبئة والأمراض.

وأضافوا لـ”الوئام”، أنهم عند الخروج من منازلهم يجدوا أقدامهم غائصة في الوحل والمياه غير النظيفة فلا المصلون يصلون إلى الجامع إلا ووضوئهم قد انتقض، ولا الطلاب يذهبون إلى المدارس إلا وملابسهم أصبحت غير نظيفة نتيجة المياه الملوثة.

وأكمل المتضررون: تواصلنا مع الشركة الوطنية للمياه ورفعنا العديد من البلاغات ولكن دون جدوى، مضيفين بأن هنالك عماله سائبة تقوم بشفط مياه الصرف الصحي من خزانات المنازل وتفريغ حمولات الصهاريج داخل غرف تفتيش مشروع الصرف الصحي المتعثرة، لافتين إلى أنهم تواصلوا مع رقم الطوارئ الخاص بأمانة الطائف مرات عديدة وكذلك قسم تلوث البيئة بالأمانة وحالهم حال شركة المياه دون أي تجاوب.