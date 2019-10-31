“مدني مكة” يسيطر على حريق بركسات سكن العمال بطريق جدة السريع

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أنه وفي تمام الساعة الثانية عشر والدقيقة السادسة والعشرون من يوم الخميس الموافق الثالث من شهر ربيع الأول ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق بطريق مكة جدة السريع جوار محطة الفتح وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بركسين متجاورين وغرفة ملاصقة لها بمساحة تقدر بـ (20×20) متر مربع معدة كسكن عمال تابعة لأحد المواقع التجارية، تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحد من انتشار اللهب للمواقع المجاورة.

وأفاد بأن الحادث لم ينجم عنه أي إصابات في الأرواح وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.