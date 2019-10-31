مصادرة أسماك فاسدة بسوق السمك المركزي بجرول

صادرت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة، كميات من الأسماك الفاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد جولة رقابية نفذها مراقبو البلدية على سوق السمك المركزي بجرول للإطلاع على التجهيزات والتأكد من مدى التزام مشغلي سوق الأسماك بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتم خلال الجولة، إتلاف كميات من الأرز محضرة من السابق، إضافة إلى إتلاف 18 علبة مهلبية غير صالحة للاستهلاك، وتم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتأكيد على أصحاب المحلات بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم الحربي، بأن البلدية حريصة على متابعة كافة الأسواق الغذائية ومراقبة السلع والمنتجات بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يعرض، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود ومتابعة كافة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المخالفات التي تتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة المواد الغذائية المعروضة.