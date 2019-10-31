مذكرة تعاون بين “بحوث المدينة” و”رئاسة الحرمين” لإخراج موسوعة عن المسجد النبوي

وقع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، مذكرة تعاون مع وكالة شؤون المسجد النبوي بمقر الوكالة، الأربعاء، لإخراج موسوعة كاملة عن المسجد النبوي وإعماره، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ومدير المركز محمد النعمان.

وتهدف المذكرة إلى إعداد الموسوعة لحفظ تاريخ المسجد النبوي وعمارته حفظًا لتاريخه ومكانته في قلوب المسلمين عبر العصور.

يشار إلى أن مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة والذي تم تأسيسه عام 1418هـ يعد بيت خبرة رائدًا في إتاحة المعلومات والبحوث المتعلقة بالمدينة المنورة ويسهم بشكل فعال في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بها، وتنمية الثقافة المعرفية بتاريخ المدينة المنورة وحضارتها.