شاهد.. “أمانة العاصمة المقدسة” تزيل تعديات بمنطقة حداء بمساحة 3 آلاف متر مربع

أزالت بلدية محافظة بحرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة حداء بمساحة 3.000 متر مربع، حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة وبمتابعة رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف وتمت إزالة الإحداثات العشوائية وجرى تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح رئيس البلدية، بأن التعديات تمثلت في إقامة أحواش بطرق غير نظامية، مشيرًا إلى أن أصحابها لا يملكون صكوكًا شرعية وتم إزالتها إزالة كلية بمساندة الجهات الأمنية، مؤكدًا أن البلدية ستتابع المواقع التي تتم إزالتها من خلال الفرق الرقابية وستطبق العقوبات النظامية على أي معتدٍ على الأراضي الحكومية للحد من انتشار هذه الظاهرة غير النظامية.