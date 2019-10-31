توجيهات لوزارتي العدل والإسكان بشأن المواطنين المتعثرين في سداد الإيجارات

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء توجيهات لوزارتي العدل والإسكان للاتفاق على صيغة لإمكانية دفع الإيجارات عن المتعثرين الذين صدرت ضدهم أحكام عن دفع الإيجارات.

ومن المقرر أن تتفق كلاً من وزارتي العدل والإسكان على صيغة للإشعار عن المستأجر السعودي الصادر ضده أحكام والمستحق للدعم سواء للمستأجرين الموثقين لعقود الإيجار الإلكترونية أو العقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة “إيجار”.

كما يتم إنشاء لجنة مركزية عن لجنة المناطق و المحافظات، وتتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها تتولى دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن ، بالإضافة لاقتراح أنواع دعم مناسبة للمستأجر السعودي الصادر أحكام، بالتعاون مع الوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة “إيجار”.