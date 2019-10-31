شاهد.. “البنتاجون” يعرض فيديو تصفية “البغدادي”

عرضت وزارة الدفاع الأمريكية، مقطع فيديو لعملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، التي شنتها القوات الخاصة الأمريكية بمشاركة عدد من المقاتلات.

وظهر في الفيديو استهداف المجمع الذي اختبئ به “البغدادي”، وتصفية عدد من عناصر تنظيم داعش، فضلًا عن محاصرة المجمع من قبل قوات الكوماندوز الأمريكية.

يشار إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، أكد في مؤتمر صحفي في البنتاجون، أن أربع نساء وعنصرا من التنظيم قتلوا على يد القوات الخاصة الأمريكية بعدما بدأوا بإطلاق النار على مقاتلة أمريكية كانت تشارك في العملية.

وأضاف أن “البغدادي” فجر سترته المفخخة بعد محاصرته، ما أسفر عن مقتله و3 من أطفاله، وتم التأكد من جثته بعد رفع ركام النفق وإخراج أشلائه، وتحليل الحمض النووي.