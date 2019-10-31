فيصل بن مشعل ونائب وزير الداخلية يدشنان قاعة الدرعية للمؤتمرات بإمارة القصيم

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود, بمجلس المنطقة بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, قاعة الدرعية للمؤتمرات, بحضور وكلاء إمارات المناطق, ومدراء الإدارات بإمارة المنطقة.

واطلع برفقة نائب وزير الداخلية على ما تحتويه القاعة من تجهيزات تقنية متكاملة, مستمعًا لشرح مفصل عن محتويات القاعة من مركز تحكم بالشاشات والصوتيات ومرافق أخرى تابعة لها.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على ما أن ما تتلقاه إمارة المنطقة من دعم القيادة ـ أيدها الله ـ لتجهيز مثل هذه الأماكن الحيوية, مشيدًا بتجهيزات القاعة التقنية العالية والمنفذة بمهنية عالية لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات الخادمة لكافة القطاعات بالمنطقة, ولتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات, سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.