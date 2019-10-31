مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة رابع في حادث مروع بجدة

قال المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، إن حادث تصادم وقع مساء اليوم، ونتج عنه ثلاث وفيات وإصابة خطيرة.

وأضاف “أبوزيد”، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم 997 في تمام الساعة 12:25 مساء اليوم الخميس، عن حادث تصادم في شارع السبعين مع شبك المطار باتجاه الغرب.

وأوضح “أبوزيد”، أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية والقائد الميداني عبدالرحمن العمري للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث وفيات وإصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيًا، وكانت الإصابة حرجة وتم نقله إلى مستشفى السعودي الألماني.