إطلاق برنامج دعم الإيجار لغير القادرين على دفع أجرة المسكن وفق هذه الشروط

أوضح برنامج دعم الإيجار للمواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، شروط الدعم للمتعثرين.

وتمثلت الشروط حسب ما أعلنه البرنامج عبر موقعه الرسمي، في أن تكون الحالة ضمن الفئات المشمولة بالدعم “أسرة السجين، أسرة المتوفي، أسرة المريض، ضعيف القدرة المادية”، وأن يكون عقد الإيجار السكني موثقًا داخل شبكة إيجار، وأن يصدر قرار تنفيذ بحق المستفيد من قاضي التنفيذ، وصدور قرار من اللجنة في المنطقة عن نوع الدعم.

يشار إلى برنامج دعم المتعثرين هو برنامج صادر بقرار مجلس الوزراء رقم 405 لدعم المواطنين غير القادرين على سداد مستحقات السكن لظروف خارجة عن إرادتهم.