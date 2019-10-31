نقل مباراة النصر وعفيف #الفتح_الهلال #الاتحاد_الاهلي

أعلن اتحاد كرة القدم مساء اليوم الخميس، عن تغيير ملعب مباراتي النصر وعفيف، وطبرجل والشباب بناء على رغبة إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة ومكتب الهيئة بالجوف.

وينتظر أن يلعب نادي النصر ضد عفيف، ويلاقي الشباب منافسه طبرجل في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت لجنة المسابقات نقل مباراة عفيف والنصر إلى مدينة المجمعة الرياضية بدلاً من ملعب نادي الدرع بالدوادمي ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 9 من شهر نوفمبر.

وجاء قرار نقل ملعب مباراة عفيف والنصر إلى المجمعة بناء على إفادة إدارة المنشآت الرياضية بعدم توفر متطلبات الأمن والسلامة على ملعب نادي الدرع.