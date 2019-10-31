خارجية تركيا تستدعي سفير فرنسا

استدعت الخارجية التركية، اليوم الخميس، سفير فرنسا لدى أنقرة، على خلفية تبني البرلماني الفرنسي مشروع قرار يدين عملية “نبع السلام” التي تنفذها تركيا في سوريا.

وتبنى كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية التابعين للبرلمان الفرنسي، في وقت سابق، مشروع قرار يدين عملية “نبع السلام” التي أطلقتها تركيا في شمال شرق سوريا، يوم 9 أكتوبر، ضد مسلحي “وحدات حماية الشعب” الكردية، المعتبرة إرهابية من قبل أنقرة.

وطالبت الوثيقة بالوقف الفوري للمعارك في الشمال السوري، كما جددت “دعم فرنسا المطلق لقوات سوريا الديمقراطية”، التي تشكل “وحدات حماية الشعب” عمودها الفقري، كما اعتبر مشروع القانون أن “عملية نبع السلام قد تؤدي إلى إعادة ظهور تنظيم داعش”.