المملكة تترقب #مها

“سرعتها 5 عقد ويمكن أن تتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، بهذه المعلومات الخطيرة أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الخميس، عن آخر مستجدات الحالة الجوية “مها” وتأثيرها على المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن آخر مستجدات الحالة تطورها من منخفض مداري إلى عاصفة مدارية وموقعها عند خط عرض 11.0 درجة شمالًا وخط طول 73.0 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 45.35 عقدة (81.63 كم/س).

ولفتت الأرصاد إلى أن “مها” تتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقد، ويتوقع أن تتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة المقبلة.

كما أعلنت الهيئة عن آخر مستجدات الحالة الجويو ببحر العرب كيار.

وقالت الأرصاد إن آخر مستجدات الحالة كيار تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى عاصفة مدارية، موقعها الحالي عند خط عرض 16.5 درجة شمالًا وخط طول 60.7 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 45.35 عقدة (63.65 كم/س) وتتحرك باتجاه الغرب اخل بحر العرب بسرعة 5 عُقَد.

كما توقعت الأرصاد أن ينخفض تصنيف كيار إلى منخفض مداري خلال الـ24 ساعة القادمة، وبتأثيرات غير مباشرة على سواحل عمان واليمن وخليج عدن منها هطول أمطار وارتفاع في الأمواج.