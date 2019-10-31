الأهلي يزيد جراح #الاتحاد ويعيده لصراع الهبوط #الاتحاد_الاهلي

فاز الأهلي، على الاتحاد (2-1)، في “ديربي جدة” وذلك خلال لقاء الفريقين ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي اقيم بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة .

ونجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الاتحاد، عند حلول الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله دجانيني تافاريس.

وواصل النادي الأهلي ضغطه من أجل إضافة الهدف الثاني، حتى نجح السوري عمر السومة في إضافة الهدف الثاني عند حلول الدقيقة السابعة والثلاثين بعد تمريرة جيدة من اللاعب سعيد المولد.

وتشهد الدقيقة 71 العودة للاتحاد في اللقاء بعد ان نجح زياد الصحفي في تسجيل الهدف الاول للعميد براسية