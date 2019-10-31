رويترز: ترامب يسمح لشركات روسية وصينية بالعمل مع إيران لإيقاف تطوير السلاح النووي

ستسمح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي انسحبت العام الماضي من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 وفرضت العقوبات على إيران، بالعمل من خلال إصدار تنازلات عن العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ( AEOI)، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وقال مصدران مطلعان إن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية لجعل من الصعب على إيران تطوير سلاح نووي.

بينما يسمح تجديد الإعفاءات بمواصلة أعمال عدم الانتشار في مفاعل أراك لبحوث الماء الثقيل ومحطة فوردو لتخصيب اليورانيوم، والتي تشرف عليها AEOI.

بموجب اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست – بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة – وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي شلت اقتصادها.

عندما تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد عن الصفقة في مايو 2018، أعاد فرض العقوبات الأمريكية في حملة “أقصى قدر من الضغط” تهدف إلى إجبار إيران على إيقاف أعمالها العدائية,

يريد ترامب صفقة أوسع من شأنها أن تحد من برنامج الصواريخ الإيراني بالإضافة إلى أنشطتها الإقليمية ؛ وقد طالبت إيران الولايات المتحدة أولاً باستئناف الامتثال لاتفاق عام 2015 المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وبموجب اتفاق عام 2015 ، كان من المقرر إعادة تصميم مفاعل أراك لجعله غير قادر على تصنيع البلوتونيوم المستخدم في صنع القنابل في ظل التشغيل العادي ، في حين أن محطة فوردو كانت ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم وتحويله إلى مركز نووي وفيزياء وتكنولوجيا.

قامت شركة الصين الوطنية النووية المملوكة للدولة بأعمال منع الانتشار النووي في آراك ، وقامت روساتوم الروسية بذلك في فوردو. كما قدمت روساتوم وقود اليورانيوم لمحطة بوشهر النووية الايرانية.

وقال متحدث باسم شركة الصين الوطنية النووية لرويترز يوم الخميس عبر البريد الإلكتروني “بدأ التعاون مع الجانب الإيراني بتوجيه من بكين بشأن السعي لإيجاد حل إيجابي لمشكلة إيران النووية”. لم يقدم المزيد من التفاصيل.