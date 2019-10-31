أدلة تثبت تورط إيران في قمع تظاهرات العراق #العراق_ينتفض

أدت الاحتجاجات التي استمرت لمدة شهر في العراق إلى مقتل أكثر من 200 شخص ، معظمهم من المحتجين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن العراقية والوحدات شبه العسكرية.

ومن بين أسوأ الجناة قناصة مرتبطون بالجماعات الموالية لإيران. ما بدأ كاحتجاج عفوي في أوائل أكتوبر عاد إلى الظهور في 25 أكتوبر بمسيرات ضخمة واشتباكات في وسط وجنوب العراق.

وقد شارك الملايين. رغم أن الرئيس العراقي وبعض المسؤولين الآخرين قالوا إن للعراقيين الحق في الاحتجاج ، فإن الخط الرسمي لم يتبع على أرض الواقع. يبدو أن هذا التباين في معاملة الاحتجاجات يشير إلى دور إيراني متزايد في قمعها.

استهدف المحتجون القنصلية الإيرانية في كربلاء وأحرقوا مكاتب العديد من الأحزاب السياسية والميليشيات المرتبطة بإيران. ويشمل ذلك مكاتب بدر في الكوت وعصائب أهل الحق في ميسان في 25 أكتوبر ، على سبيل المثال.

وقد وثقت الاتهامات من العناصر الموالية لإيران بمهاجمة الاحتجاجات منذ 4 أكتوبر. وقال المتظاهرون إنهم عانوا من الاشتباكات مع قوات الأمن المختلفة ، بما في ذلك سوات وشرطة مكافحة الشغب. وذكروا أن سرايا خراساني المرتبطة بحشد الشعب ضالعة في إيذاء المتظاهرين، وفقا لمركز دراسات الشرق الأوسط.

وفي 5 أكتوبر ، أصدر العديد من السياسيين في العراق بيانات ، مع أصوات مثل علي السيستاني ومقتدى الصدر وحيدر عبادي الذين طالبوا بالهدوء ، لكن تحالف فتح هادي العامري ظل صامتا

في 7 أكتوبر تم العثور على جوازات سفر إيرانية بين أشخاص متهمين باستهداف المتظاهرين. ومع ذلك ، لم يكن واضحًا ما إذا كانت جوازات السفر جميعها مرتبطة بالانتهاكات أم أنها إيرانية تقوم بالحج. تحدث باحث ميكرا عن إطلاق القناصة النار على المتظاهرين: القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين العراقيين في بغداد والناصرية والديوانية هم من بين مجموعة من القناصة من “الوحدة 400” المسؤولة عن الاغتيالات خارج حدود إيران.

كما عمل القناصة مع كتائب حزب الله ، وعصائب أهل الحق ، وخراساني ، والنجابة ، وسيد الشهداء وكتائب حزب الله اللبنانية. كان هذا هو الحال أيضًا في العام الماضي: فقد قُتل عشرات العراقيين في البصرة العام الماضي برصاص القناصة.

في 17 أكتوبر ، أكدت رويترز استخدام القناصة ، على ما يزعم من قِبل أعضاء في وحدة PMU (حشد الشعبي) لقمع المظاهرات. بحلول هذا الوقت كان أكثر من 130 قد قتلوا.

وقال أحد المصادر الأمنية العراقية: “لقد أكدنا أدلة على أن القناصة كانوا عناصر من الميليشيات التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى قائدها بدلاً من قائد القوات المسلحة. إنهم ينتمون إلى جماعة قريبة جداً من الإيرانيين. ”

وقال مصدر أمني عراقي آخر ، حضر جلسات إحاطة أمنية حكومية يومية ، إن رجال الميليشيات يرتدون ملابس سوداء في اليوم الثالث من الاضطرابات ، عندما ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 50 من حوالي ستة. وقال المصدر الثاني إن المقاتلين كانوا يقودهم أبو زينب اللامي ، رئيس الأمن في حاشد ، وهي تجمع يضم معظمهم من الجماعات شبه العسكرية الشيعية التي تدعمها إيران. وقال المصدر إن قائد حاشد كلف بسحق الاحتجاجات من قبل مجموعة من كبار قادة الميليشيات. ولم توضح المصادر عدد القناصة الذين تم نشرهم من قبل جماعات الميليشيا.

في 26 أكتوبر ، ألقى هادي الأميري وكتائب حزب الله اللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في الاحتجاجات. تم نشر التعليقات على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيرانية. في أيام اليوم التالي ، انضم إلى قيس الخزعلي أميري وأصوات أخرى تزعم على نحو متزايد أن الاحتجاجات كانت شكلاً من أشكال الفتنة أو الفتنة والفتنة التي تسترشد بها الأيدي الأجنبية. استخدم حزب الله مصطلحات مماثلة ضد الاحتجاجات في لبنان في الأسبوع نفسه.

في 28 أكتوبر نشرت MECRA حسابًا آخر من مصدر عمل مع وحدة إدارة المشروع. “لا يستهدف المتظاهرون بشكل منهجي قواعد أي حزب. لكن في العمارة ، قامت منظمة العافية التي هي جزء من عصائب أهل الحق بقتل المتظاهرين في 1 أكتوبر / تشرين الأول ، ثم استهدفت AAH ، وعضو AAH [وسام – علاوي] قتل على يد المتظاهرين “. وأشار إلى أن بدر له سيطرة عميقة على مناطق في جنوب العراق وأنه على الرغم من أن بعض أعضاء بدر الشباب أيدوا الاحتجاجات ، فقد تم إخبارهم الآن بعدم المشاركة من قبل قادتهم.

في ليلة 28 أكتوبر ، أبلغ المتظاهرون في كربلاء عن مذبحة قتل فيها 14 شخصًا على الأقل.

كشفت أسوشيتد برس في 29 أكتوبر عن أن قائد قوة الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد سافر إلى بغداد في 2 أكتوبر خلال الجولة الأولى من الاحتجاجات.

بعد يوم من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق ، طار الجنرال الإيراني قاسم سليماني إلى بغداد في وقت متأخر من الليل واستقل طائرة هليكوبتر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين ، حيث فاجأ مجموعة من كبار مسؤولي الأمن برئاسة اجتماع في مكان رئيس الوزراء.

وأشار إلى قمع إيران للاحتجاجات في عامي 2009 و ديسمبر 2017:

وقال سليماني للمسؤولين العراقيين ، “نحن في إيران نعرف كيف نتعامل مع الاحتجاجات” ، وفقًا لمسؤولين كبار مطلعين على الاجتماع تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التجمع السري ، “لقد حدث هذا في إيران وسيطرنا عليه. في اليوم الذي تلا زيارة سليماني ، أصبحت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العراق أكثر عنفاً ، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 100 بعد أن أطلق قناصون مجهولون النار على متظاهرين في الرأس والصدر. أسبوع.

في 30 أكتوبر نشرت صحيفة فارس نيوز الإيرانية مقالا عن إيراني متهم بأنه قناص في العراق. تفاصيل:

“مقطع يظهر أدلة على رجل إيراني يدعي أنه قناص إيراني ويسافر إلى العراق لقتل المتظاهرين العراقيين. أرمين نوري هو عامل إيراني شاب الأصل من مدينة رشت في مقاطعة جيلان ويعيش حاليًا في رشت مع أسرته. أرمين البالغ من العمر 33 عامًا ، الذي سافر إلى بغداد بالعراق ، في العام الماضي للقيام بأعمال بناء في العام الماضي وهذا العام ، يدعو الأصدقاء والعائلة والإعلام مرارًا وتكرارًا هذا الصباح إلى ملاحظته بأنه قناص إيراني في العراق ، وفي مقابلة مع مراسل فارس جيلان ، يقول أرمين إنه سافر إلى بغداد في 9 أكتوبر للعمل في العديد من المباني في بغداد التي شابتها الاحتجاجات وأعمال الشغب في العراق وسط حشد من بعض القوات الإيرانية الذين ذهبوا إلى العراق للعمل وقرروا العودة. مقطع يدعي أنه ينتمي إلى قوة عسكرية إيرانية من مشهد ، وقد جاء إلى العراق لتنفيذ مهمته المتمثلة في قتل المتظاهرين في أعمال الشغب الأخيرة “.

في 30 أكتوبر، احتل تلفزيون برس الإيراني عنوانًا يقول فيه إن إسرائيل والولايات المتحدة وراء الاحتجاجات في العراق. في نفس اليوم تجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين في الشوارع ، متحدين بذلك الانقلاب وغيره من محاولات قمعهم التي شهدت ما يصل إلى 100 قتيل منذ 25 أكتوبر ، مما أسفر عن إجمالي عدد القتلى في 200-250.

تعتبر إيران الاحتجاجات في العراق ولبنان تحديا لهيمنتها الإقليمية. لهذا السبب تسعى إلى تصوير إسرائيل والولايات المتحدة على أنها تدعمهما. يشير مقال في تسنيم في 29 أكتوبر إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، الذي استقال ، “يعتبر جزءًا من المؤامرة ضد البلد لأن الغرض من كل الأحداث الجارية هو نزع سلاح حزب الله ، ومهاجمة المقاومة ، والإطاحة بالرئيس مع حزب الله ، منع أي محاولة للاقتراب.العلاقات بين لبنان وسوريا وحل أزمة اللاجئين ، وكذلك منع إعادة فتح الطرق البرية والمعابر إلى سوريا ، ونتيجة لذلك ، فإن الطريق الذي يربط لبنان بطهران ليس مفتوحًا. كل هذه القضايا ، قد لا يملك الحريري أي معلومات عنها ، لكنني لا أعتقد أنها جزء من اللعبة الحالية “. اللعبة ، في هذا الرأي ، تضمنت “أطرافًا أجنبية” ممن “يرعون حركات الشوارع”.

هذا يدل على سياق استراتيجي أكبر لدور إيران في العراق. في مقابلة حديثة ، أشار سليماني إلى أهمية إزالة العقبات الأمريكية في العراق بسبب الحاجة إلى تزويد حزب الله ، وهي مسألة يقول إنها ابتليت بإيران في عام 2006 ولكن يمكن التغلب عليها الآن.

كان استخدام القناصة جانبًا واحدًا فقط من قمع الاحتجاجات التي توجهها عناصر موالية لإيران. تم استهداف وسائل الإعلام أيضا. وكان العراق قد علق الحرة بالفعل في سبتمبر، لكن في 6 أكتوبر استهدف رجال ملثمين قنوات تلفزيونية تنتقد الحكومة وكانت متعاطفة مع الاحتجاجات. في وقت لاحق من يوم 27 أكتوبر ، فعلت الحكومة الشيء نفسه ، حيث استهدفت الحرة وراديو سوا والعربية والحديث. هذه الهجمات تبدو منهجية.

يبدو أن دور إيران ينطوي على نصيحة ، فضلاً عن دفع الروايات الإعلامية حول التدخل الأجنبي والعمل عن كثب مع الزعماء السياسيين والميليشيات المؤيدين لإيران ، مثل أميري ، لمحاولة السيطرة على الاحتجاجات. على الرغم من الهجمات ، استمرت الاحتجاجات ، حيث خرج عشرات الآلاف في بغداد وأماكن أخرى. كانت المنظمات الدولية بطيئة في الرد رغم أن الأمم المتحدة أصدرت بيانًا في 30 أكتوبر.