المنتخب السعودي للألعاب الالكترونية يشارك في كأس العالم

يشارك المنتخب السعودي للألعاب الالكترونية في بطولة كأس العالم في لعبة أوفرواتش 2019 في لوس انجلوس خلال الفترة من 31 إلى 2 نوفمبر .

ويدشن المنتخب السعودي للألعاب الالكترونية أول مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب البرتغال في يوم 1 نوفمبر يوم الجمعة المقبل ويمثل المنتخب السعودي في هذه البطولة اللاعبين بدر المهيني والحميدي الرويلي ومهند باحارث وريان الجهني وتركي بن موقد وعبدالملك الدويرج ومحمد العتيبي .

من جهته أكد سمو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية أن المنتخب السعودي لألعاب الالكترونية لم يذهب للمشاركة فقط بل ذهب للمنافسة وتحقيق البطولات ورفع اسم وعلم السعودية عاليا .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للألعاب الالكترونية والذهنية تركي الفوزان إن المنتخب جاهز ويملك جميع فرص الفوز وتحقيق انجاز مشرف باسم الوطن .