عاجل… تركيا تسلم 18 جندياً سورياً بعد التنسيق مع روسيا

قالت وزارة الدفاع التركية إن تركيا سلمت 18 رجلا يعتقد أنهم من قوات الحكومة السورية

بعد احتجازهم في شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية في وقت سابق هذا الأسبوع.

ولم تحدد الوزارة الجهة التي تم تسليم الجنود إليها لكنها قالت إنه تم “بالتنسيق مع سلطات روسيا الاتحادية”.

وتأتي هذه الخطوة قبل البدء المقرر اليوم الجمعة للدوريات العسكرية المشتركة بين تركيا وروسيا في شمال شرق سوريا قرب الحدود.

وقالت وزارة الدفاع على تويتر في وقت متأخر أمس الخميس إن الرجال الثمانية عشر جرى احتجازهم خلال عمليات جنوب شرقي بلدة رأس العين السورية في 29 أكتوبر تشرين الأول.

وتقع رأس العين داخل المنطقة التي استهدفتها تركيا في الهجوم الذي شنته في التاسع من أكتوبر تشرين الأول بالتعاون مع قوات من المعارضة السورية بهدف إرغام وحدات حماية الشعب الكردية على الابتعاد عن الحدود.

واتفقت أنقرة وموسكو الأسبوع الماضي على إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب إلى عمق 30 كيلومترا جنوبي الحدود داخل سوريا.

وأبلغت روسيا تركيا بأن وحدات حماية الشعب غادرت المنطقة خلال المهلة المحددة والتي كانت 150 ساعة.