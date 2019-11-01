ميليشيا الحوثي تفشل باقتحام جبهة الضالع

فشلت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لليوم الثالث باقتحام منطقة الفاخر بمديرية قعطبة شمال غرب محافظة الضالع، حيث صدتها القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي.

ووفق مصادر عسكرية فأن ميليشيات الحوثي شنّت أمس هجوماً مزدوجاً على منطقة الفاخر غرب قعطبة، موضحة أن الميليشيات هاجمت القوات المشتركة في الفاخر عبو محورين الأول من منطقة غلق الغربية، والثاني من منطقة حبيل العبدي الشمالية.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة، المسنودة بوحدات من قوات الحزام الأمني في الضالع، تمكنت من التصدي للهجومين بعد مواجهات عنيفة استمرت حتى مساء أمس، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات التي تكبدت أيضاً خسائر مادية.

وهذا ثالث هجوم حوثي، لليوم الثالث على التوالي، على منطقة الفاخر التي حررتها القوات المشتركة في الثامن من أكتوبر المنصرم.

ووصلت مساء أمس تعزيزات عسكرية من ألوية العمالقة الجنوبية لدعم القوات المشتركة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية التي كانت دفعت الأسبوع الفائت بتعزيزات صوب قعطبة لاستعادة منطقة ومدينة الفاخر.