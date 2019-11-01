جماهير #الاتحاد تصب غضبها على أنمار الحايلي وتحمله تدني مستوى الفريق

صبت جماهير نادي الاتحاد جام غضبها على إدارة ناديها برئاسة أنمار الحائلي بعد الخسارة المؤلمة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة (التاسعة ) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها الأهلي بهدفين لهدف.

تلك الخسارة ألقت بظلالها على المدرج الاتحادي الكبير الذي ألقى اللوم على إدارة الحائلي وتخبطاتها قبل وأثناء بداية الموسم مبدياً امتعاضه من الوعود بتصحيح الوضع والتي لم تتقبلها الجماهير الاتحادية ، مؤكدةً بأن تحمل المسؤولية والوعود الزائفة ” لا تسمن ولاتغني من جوع” خصوصاً وأن الفريق يقبع في مركز متأخر في سلم الترتيب بعد أن بات يحتل المركز التاسع.

ويعاني الفريق الاتحادي من غياب المستوى الفني بعد أن ودع بطولة دوري أبطال آسيا بداية الموسم بخسارته أمام الهلال بثلاثة أهداف لهدف ليستمر تدني المستوى أيضاً في الدوري المحلي والعودة إلى مراكز متأخرة في سلم الترتيب قد تنذر بكارثة أوشكت أن تحل بعميد الأندية السعودية وهي ذات الكارثة التي عانى منها موسمه الماضي بعد أن كان يصارع على الهروب من الهبوط قبل أن ينجح في البقاء في الرمق الأخير من الدوري.