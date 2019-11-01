جنوب كاليفورنيا يواجه يوما ثانيا من حرائق الغابات

اندلعت سلسلة جديدة من حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا اليوم مما أدى إلى تدمير منازل وأجبر السكان على الإجلاء في وقت واجهت المنطقة يومًا ثانيًا من رياح سانتا آنا العنيفة التي أججت الحرائق وتسببت في تشريد الآلاف.

واندلعت أكثر الحرائق دمارًا قبل ساعات من الفجر على المنحدرات الوعرة في غابة سان بيرناردينو الوطنية فوق مدينة سان بيرناردينو.

وقال مسؤولون في إدارة مكافحة الحرائق إن النيران التهمت سريعًا أكثر من 200 فدان (80 هكتارًا) من الأشجار الجافة ودمرت أو أتلفت ما لا يقل عن ستة منازل قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتوائها.

وتمكنت الطواقم من إقامة خطوط احتواء حول 50 في المئة من محيط النيران. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات لكن أوامر الإخلاء ظلت سارية لما يقرب من 500 منزل مما أدى إلى نزوح حوالي 1300 من السكان.