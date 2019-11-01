الصين تحظر مبيعات السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت

قررت الصين ، اليوم (الجمعة)، حظر بيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت، لحماية المراهقين.

وجاء في بيان لإدارة احتكار تجارة التبغ الحكومية والإدارة الحكومية لمراقبة الأسواق في الصين أنه يتعين إغلاق جميع المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تبيع السجائر الإلكترونية، وكذلك وقف حملات التسويق لهذه المنتجات عبر الإنترنت.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة بأن هذه الخطوة تستهدف حماية المراهقين من التدخين الإلكتروني.

وتتضمن التوجيهات الجديدة منع مواقع التسوق عبر الإنترنت من عرض منتجات التدخين الإلكتروني على منصاتها.

ويمثل هذا الحظر آخر القيود التي تم فرضها على ظاهرة التدخين الإلكتروني التي اتسع نطاقها في الآونة الأخيرة، واقترنت باكتشاف إصابات غامضة بأمراض بالرئة تعرض لها المئات، وقد أودت بحياة 37 شخصا.

وكان التدخين الإلكتروني يعد فيما مضى وسيلة مفيدة للإقلاع عن التدخين، إلا أنه جرى حظره في 27 دولة، بينها الهند وأستراليا.

ويجري في الوقت الحالي التحقيق مع شركة “جوول”، وهي أكبر شركة أمريكية تعمل في مجال السجائر الإلكترونية بتهمة تسويق منتجاتها بين أوساط المراهقين.