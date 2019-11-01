“جنرال موتورز” تستدعي أكثر من 600 ألف سيارة لإصلاح مشكلات

تعتزم شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات، استدعاء 638 ألف سيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الخفيفة لعلاج مشكلة في أنظمة

المكابح تتعلق ببرنامج كمبيوتر معيب في هذه السيارات.

ويتعلق طلب الاستدعاء بالسيارات شيفروليه سبربان وتاهو ويوكون بالنسبة للطراز من 2015 حتى 2020، وأيضا السيارتين شيفروليه سيلفرادو 1500 وجي.إم.سي سييرا 1500 بالنسبة للطرازات من 2014 حتى 2018.

وتتعلق هذه المشكلة بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الخفيفة ذات محركات سعة 5.3 لتر والسيارات المزودة بخاصية الدفع الرباعي.

وذكرت جنرال موتورز، أن المشكلة تتعلق ببرنامج حوسبي معيب في وحدة استشعار لقياس سرعة إطار السيارة، وقد تؤدي هذه المشكلة إلى تفعيل منظومة المكابح دون قصد، وبالتالي انحراف السيارة بشكل غير متوقع، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

ولم تتلق جنرال موتورز حتى الآن أي تقارير عن وقوع حوادث تتعلق بهذه المشكلة الفنية.

وكانت جنرال موتورز استدعت 107 آلاف سيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة وكندا منتصف سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن وجود مشكلة في أنظمة التعليق بالسيارات قد تؤدي إلى تعطل عملية التوجيه.

وشملت عملية الاستدعاء السيارة شيفروليه تراكس التي أنتجت خلال الفترة من 2015 وحتى عام 2018.