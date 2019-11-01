أمر ملكي بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني

أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني.

ويختص الصندوق الاستثماري بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.

وحسب الأمر الملكي، فإن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يتكون من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسًا، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود عضوًا، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود عضوًا، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضوًا، هندي بن عبدالله السحيمي عضوًا، عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضوًا وأمينًا، اثنين من ذوي الخبرة المالية يعينهما المجلس عضوين.

ويكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.