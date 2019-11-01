بيب جوارديولا في السعودية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق، سيزور المملكة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يلقي بيب جوارديولا محاضرة فى معهد إعداد القادة بمدينة “جدة”، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في كرة القدم.

ويستهدف معهد إعداد القادة فى المملكة العربية السعودية لاستضافة العديد من المدربين العالميين، وإلقاء المحاضرات بهدف نقل الخبرات الكبيرة والتجارب الفنية التى يتمتع بها المدرب الإسبانى إلى المدربين السعوديين، ويتخللها حوار بين الجانبين للاستفادة من الخبرات الأجنبية، تنفيذاً لبرامج المعهد في مختلف التخصصات.

ويعتبر جوارديولا الذي سبق أن درب برشلونة والإسبانى وبايرن ميونخ الألمانى قبل أن يستقر فى مانشستر سيتي من أبرز المدربين فى العالم، وحقق جميع بطولات الدورى مع الأندية التى دربها، إضافة إلى تحقيقه بطولتي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، سبق وأن حضر إلى المملكة العربية السعودية مطلع أكتوبر الماضي لإلقاء محاضرة في معهد إعداد بمدينة “جدة”.