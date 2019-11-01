اليمن: برعاية خادم الحرمين.. مراسم توقيع #اتفاق_الرياض الثلاثاء المقبل

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض سيتم الثلاثاء القادم الموافق 5 نوفمبر برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والحكومة و الاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والاشقاء والأصدقاء.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه على تويتر، أن هذا الحضور السياسي يؤكد حرص الأشقاء في المملكة وفخامة الرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.